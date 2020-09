Serie C2 | Futsal Ripa - Vasto Futsal 3-2

Il Vasto Futsal torna sconfitto dalla trasferta in casa del Futsal Ripa. I padroni di casa, abili nello sfruttare le occasioni concesse dai biancorossi, chiudono avanti per 2-0 il primo tempo. Nella ripresa c'è la rimonta vastese con una doppietta di Sante Mileno. Ma, a pochi minuti dal termine, il Ripa riesce a colpire condannando alla sconfitta la squadra di mister Giacomucci.

Campionato juniores | All Games San Salvo - Vasto Futsal 3-4

Nell'ultima partita della stagione i biancorossi di mister Rossi si aggiudicano il derby contro i pari età sansalvesi. La sfida, giocata sul sintetico del Circolo tennis di San Salvo Marina per indisponibilità della palestra di via Verdi, ha visto partire meglio i padroni di casa. Al vantaggio biancazzurro di Nonatelli ha risposto Migliaccio, poi ancora sansalvesi avanti con il 2-1 siglato ancora da Nonatelli con cui si è chiuso il primo tempo. Due gol di Notarangelo portano il Vasto Futsal sul 3-2 ma c'è un'altra rete dei ragazzi sansalvesi con Izzotti per il 3-3. Ci pensa Maddalena, su tiro libero a 5 minuti dalla fine, a siglare il gol del definitivo sorpasso biancorosso che vale la vittoria del derby.

Serie C femminile | Carsoli - Vasto Futsal 2-1

Nonostante una buona prova le vastesi non riescono a conquistare punti nella lunga trasferta di Carsoli. Nel primo tempo la squadra di casa finalizza le occasioni avute, chiudendo sul 2-0. Nella ripresa c'è il forcing delle ragazze di mister Suriani, arriva il gol di Smerilli che accorcia le distanze ma, tra imprecisione e sfortuna, il gol del pareggio non arriva.