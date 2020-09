"Il dato ufficiale sul tesseramento comunicato e attestato dal circolo di Vasto alla Commissione Provinciale è pari a 356 iscritti, tra nuove adesioni, rinnovi, tessere online e giovanili". A comunicarlo è Angelo Pollutri, che precisa: "Il dato ufficioso della settimana scorsa diffuso dal sottoscritto è dovuto ad un errore di conteggio dei moduli da 50 modelli l'uno delle schede di adesione. Un plico in più conteggiato tra i moduli da inviare in federazione. Inoltre è stato portato a conteggio un numero di adesioni alla giovanile superiore al dato originale, 48 invece che 18. Da qui il totale 440 adesioni".

"Quindi ricapitolando - conclude Pollutri - la banca dati e i certificati di adesione nuove, rinnovate, online e giovanili danno il totale di 356 iscritti che saranno presto convocati per l'assemblea e scelta del nuovo segretario cittadino. Al netto dell'errore, il circolo risulta in salute e ha raddoppiato il numero delle adesioni da circa 150 si è passati a 356 circa, 200 iscritti in più". Un risultato che nelle passate settimane aveva fatto storcere il naso all'interno dello stesso partito [LEGGI QUI].