Si è costituito ieri, 13 marzo, a San Salvo, il comitato promotore cittadino di Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista.

"Per le donne e gli uomini che vi partecipano – spiegano dal comitato – si tratta di un percorso aperto, partecipato e costruito dal basso. Un percorso volto a creare una connessione virtuosa tra i cittadini e i valori espressi dalla nostra Carta Costituzionale. Ripartiremo dai luoghi di lavoro, dal mondo dei saperi, dalla rete dell'associazionismo sociale e del civismo.

Per tutte le donne e gli uomini che vorranno far parte di questo percorso mettiamo a disposizione il seguente contatto: articolo1mdpsansalvo@gmail.com".