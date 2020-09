Due giovani chef vastesi sul podio della 27ª edizione de “Lu Carrature d’Ore”, il più antico concorso gastronomico d’Abruzzo e uno dei più antichi d’Italia. La vittoria è andata a Loris Molino, che ha conquistato il primo posto con la sua seppia ripiena, mentre Angelo Sarchione, che ha preparato l'agnello abruzzese con zabaione al pecorino e carciofi, si è classificato terzo.

Negli spazi della Fiera di Pescara ieri sera è andata in scena la competizione alla quale hanno partecipato 12 cuochi abruzzesi, precedentemente selezionati che si è svolta con una nuova formula, più vicina agli standard dei concorsi culinari nazionali e internazionali. La giuria è stata presieduta dal giornalista Massimo Di Cintio e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del nuovo general manager della Nazionale italiana cuochi e giudice WACS Gaetano Ragunì.

"Anche quest’anno la qualità delle ricette e la professionalità dei partecipanti – ha detto Narciso Cicchitti, presidente dell’Associazione Cuochi Pescara – hanno dimostrato che la cucina regionale è al passo dei tempi per creatività e per capacità di utilizzo di tecniche e tecnologie al servizio della valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culinarie regionali”. “E’ stata una delle edizioni più interessanti – spiega il giornalista Massimo Di Cintio da dieci anni presidente della giuria – sia perché la nuova formula aperta al pubblico ha consentito a tutti di vedere al lavoro i cuochi impegnati nella preparazione delle ricette, sia per la capacità dei cuochi di interpretare il territorio con fantasia e sensibilità, dimostrata anche dai molti giovani in gara”.

I premi de "Lu carrature d'ore"

Lu carrature d'ore

Loris Molino, ristorante Drogheria Buonconsiglio, Vasto

Seppia Ripiena

Lu carrature d'argente

Angelo Monticelli, ristorante La Cartiera del Vetoio, L’Aquila

Petto di pollastra, salsa aromatica e ortaggi

Lu carrature de bronze

Angelo Sarchione, ristorante Dalla Padella alla brace, Monteodorisio (Ch)

Agnello abruzzese, zabaione al pecorino e carciofo

Gli altri premi

Trofeo De Victoriis-Medori (al piatto che utilizza al meglio i prodotti tipici abruzzesi)

Valerio Fiori, ristorante Il Parco dei Poeti, Cellino Attanasio (Te)

Amo la mia terra: ravioli di patate ripieni di castrato e salsa al pecorino, sfere di riso croccanti con agnello e riduzione di zafferano.

Trofeo Unione Cuochi abruzzesi alta professionalità

Angelo Monticelli, ristorante La Cartiera del Vetoio, L’Aquila

Trofeo Casal Thaulero (al miglior abbinamento Cibo/Vino)

Carola De Santis, ristorante Fonte La Tavola, Oricola (Aq)

La chitarra suona il gong in abbinamento alla Passerina 2015 Casal Thaulero

Trofeo Centerba Toro

Riccardo Cafarelli, ristorante Antichi Sapori, S. Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe)

Guancia di maiale nero in olio cottura, misticanza e centerba

Trofeo Estetica del piatto

Andrea Perfetti, ristorante Osteria al Castello, Nocciano (Pe)

Baccalà primaverile