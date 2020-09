Si svolgerà domenica 19 marzo alle 13 l'annuale pranzo di beneficenza presso il ristorante Le Castellane a Scerni organizzato dai volontari della Fondazione Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, Comunione e Liberazione e patrocinato dall'amministrazione Comunale.

"Anche quest'anno – spiegano gli organizzatori - il ricavato sarà devoluto per aiutare paesi che attualmente si trovano in condizioni di vera e propria emergenza. Ad esempio un aiuto è rivolto ad un paese come la Siria, investita da diversi anni da una guerra civile dove i centri abitati sono stati trasformati in desolanti crateri e macerie. In questo paese 11,5 milioni di persone, di cui il 40% bambini, ricevono sempre di meno le cure mediche. Il progetto di quest’anno è finalizzato a potenziare alcuni ospedali privati per assicurare queste cure mediche soprattutto ai più poveri.

Un altro progetto invece riguarda l’aiuto nei confronti di immigrati che arrivati in Italia vengono ospitati in centri di prima accoglienza e successivamente trasferiti in altri paesi europei oppure vengono inseriti nel mondo del lavoro. Il progetto quindi serve a finanziare la formazione di queste persone attraverso corsi di formazione nell’ambito dell’agricoltura, della ristorazione, dell’abbigliamento. Durante la giornata – precisano gli animatori della giornata di beneficenza - ci sarà anche la testimonianza di un volontario che è ha avuto esperienza pluriennale in uno di questi Paesi che vogliamo aiutare attraverso la nostra solidarietà".

