Boutique del centro di Vasto svaligiata per la seconda volta in tre mesi e mezzo [LEGGI QUI l'episodio precedente]. I ladri hanno preso di mira Mondo Vela, il negozio d'abbigliamento che si trova all'angolo tra corso de Parma e via Santa Maria.

Quattro persone incappucciate, dopo aver posteggiato l'auto in corso de Parma, a pochi metri dall'ingresso, hanno sfondato la porta nonostante lucchetti e telecamere alle 3,37 e 13 minuti dopo, alle 3.50, avevano già caricato il bottino ed erano fuggiti. Tutti capi firmati: maglie, pantaloni e giacche. Il valore del maltolto si aggira sui 40mila euro.

Ad indagare sull'episodio, i carabinieri della Compagnia di Vasto, al comando del maggiore Giancarlo Vitiello; i militari hanno avviato le indagini, visionando i filmati della videosorveglianza.

Al vaglio degli investigatori anche le testimonianze che hanno riferito "appostamenti sospetti" di alcune persone nei giorni precedenti proprio davanti al negozio.