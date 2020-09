Di Ninni (30'pt) e Angelone (12'st) hanno regolato il Calcio Femminile Chieti nella sfida dell'Audax Palmoli di domenica scorsa (ininfluente ai fini della classifica).

Le Panthers tornano così alla vittoria in attesa del big match di domenica prossima in trasferta contro il Women Soccer Castelnuovo; nell'ultimo turno la squadra di mister Mucci ha riposato. Si tratterà di una partita sparti-acque per il futuro della stagione, una sconfitta potrebbe significare il probabile addio ai sogni-promozione.

La capolista Real Bellante ha sbancato Pizzoli con un sonoro 8 a 0.

I RISULTATI

Ripalimosani - Aquilana 2 - 1

Audax Palmoli - Femminile Chieti 2 - 0

Aeternum - Intrepida Ortona 2 - 1

Pizzoli - Real Bellante 0 - 8

Alba Montaurei - Stella Nascentetrivento 0 - 4

Riposa Women Soccer Castelnuovo

LA CLASSIFICA

Real Bellante 33



Women Soccer Castelnuovo 30

Audax Palmoli 26

Intrepida Ortona 21

Aquilana 17

Stella Nascentetrivento 16

Ripalimosani 13

Pizzoli 13

Aeternum 9

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Alba Montaurei - Aeternum

Women Soccer Castelnuovo - Audax Palmoli

Stella Nascentetrivento- Calcio Femminile Chieti

Intrepida Ortona - Pizzoli

Real Bellante - Ripalimosani

Riposa Aquilana