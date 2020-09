Si chiama L’Arcobaleno dei Ricordi il nuovo servizio gratuito promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di San Salvo e dedicato agli anziani fragili.

"È un servizio attivato per dare sollievo alle famiglie con in casa un anziano non più autonomo nella gestione della vita quotidiana a causa del morbo di Alzheimer o per altre demenze. Servizi garantiti dal Comune che è sempre vicino alle famiglie, in modo particolare nelle situazioni di disagio" afferma il sindaco Tiziana Magnacca nell’annunciare l’iniziativa. Malattie che portano le persone a gestire con difficoltà anche le più semplici azioni delle vita domestica e le relazioni con gli altri.

Questo progetto partirà sabato prossimo 18 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nel Centro diurno anziani “Evaristo Sparvieri” in via Toti. "Vuole essere un punto di accoglienza – spiega l’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini – sia per le persone affette dalla malattia che per i familiari, troppo spesso fravati dal peso delle cure e delle responsabilità nella gestione quotidiana dei propri cari".

Personale qualificato come psicologi, educatori e volontari, faranno compagnia agli anziani proponendo diverse attività ricreative e manuali, adatte a stimolare le residue capacità e a ristabilire un rapporto con gli altri.

Per informazioni e iscrizioni telefonare agli uffici delle Politiche sociali del Comune di San Salvo 0873.340230/340231 oppure contattare la dott.ssa Antonella Lucci (tel. 347 4612138) referente del progetto.

Comune di San Salvo