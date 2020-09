Le indagini della polizia si scontrano con la paura delle persone a raccontare e denunciare. Stanno cercando di venire a capo di una vicenda che risale ormai a tre settimane fa gli agenti del Commissariato di Vasto: la violenza che si è scatenata in pieno centro storico di sabato sera. "Non è stata una rissa, ma un'aggressione", precisa il commissario capo Fabio Capaldo, dirigente del Commissariato di via Bachelet.

Nella notte del 26 febbraio, in piazza Pudente sono rimaste ferite alcune persone, tra cui una ragazza. Un ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Pio da Pietrelcina, altri sono stati medicati sul posto. Le prognosi sono tutte inferiori ai 20 giorni, soglia al di sotto della quale le forze dell'ordine possono procedere con l'indagine solo su querela di parte. "Attendiamo che, nei prossimi giorni, le vittime vengano in Commissariato a presentare la denuncia", spiega Capaldo.

I poliziotti della scientifica e dell'anticrimine hanno le immagini della videosorveglianza. Nel corso degli anni, le forze di pubblica sicurezza hanno lanciato numerosi appelli ai cittadini a collaborare e raccontare ciò che hanno visto per rendere più celeri ed efficaci le inchieste.