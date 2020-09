Si è svolto da giovedì 9 a domenica 12 marzo il Corso Clown Ricoclaun 2017 per 21 aspiranti volontari clown che sono stati impegnati in numerosi momenti formativi, con esercizi legati alla sintonia, alla comunicazione non verbale, alla fiducia di sé stessi e degli altri, al rifiuto, al teatro, all’improvvisazione, alla nascita del clown fino alle clownerie e tanto altro.

"Tra i momenti più belli - spiega la presidente dell'associazione, Rosaria Spagnuolo - c’è stata la messa clown realizzata nella parrocchia di San Marco Evangelista con la presenza di Don Gianni Carozza. Con la realizzazione del camice Ricoclaun inizierà il tirocinio dei nuovi clown affiancati dai Ricoclaun più esperti per incrementare le attività di volontariato dell’associazione".