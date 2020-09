Posto che vai, gara che corri. E' stata una domenica densa di spirito competitivo quella appena trascorsa per i runners della Podistica Vasto, impegnati in 2 distinte manifestazioni, cariche entrambe di fama, fascino e importanza. Fabio Zara, Devis Cericola, Gianlorenzo Molino e Antonio Anniballe hanno preso parte alla 43ma edizione della Roma - Ostia, "la mezza maratona più partecipata d'Italia" come recita orgogliosamente lo slogan e ne ha ben donde visto l'elevato numero di partecipanti, oltre 9000 quest'anno, dai top runners agli amatori, che hanno affrontato il percorso di 21 km dalla Capitale ad Ostia ,studiato per offrire le migliori performance tecniche possibili, spinti dalla passione e dalla voglia di divertirsi e migliorarsi. Obiettivi centrati in pieno dagli atleti vastesi, giunti tutti al traguardo e soddisfatti per i riscontri cronometrici ottenuti.

Poco più a nord, nel cuore dell'Umbria, a Gubbio (PG) per l'esattezza, Giuseppe Costanzo ha partecipato alla Festa del Cross che rappresenta la massima rassegna di corsa campestre a livello nazionale. Anche qui il grado di partecipazione e partecipanti è stato molto elevato con numerosi atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero. Nella categoria Juniores Uomini, che si è svolta sulla distanza di 8 km, Costanzo ha dovuto misurarsi con una concorrenza agguerrita e preparata ma alla fine anche lui ha ottenuto di che rallegrarsi una volta tagliato il traguardo.

Pierpaolo Del Casale