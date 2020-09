Ancora una sconfitta per le ragazze del Team Volley 3.0 nel campionato under 14. Le ragazze allenate da Gianluca Desiati e Laura Delli Quadri hanno ceduto per 3-0 (25-20/25-18/25-20) in casa del Guardiagrele. La formazione vastese si è presentata in trasferta con diverse defezioni e con le giocatrici in campo apparse leggermente sottotono.

In casa Team Volley 3.0 si guarda però con ottimismo al futuro. "Meglio aver vissuto una giornata no in questa fase, in cui la classifica non conta - è il commento dello staff vastese - che poi nella terza fase, quella decisiva per accedere alle finali regionali".