"Mattinata in piazza Diomede, con gazebo e distribuzione di volantini, sul fondamentale tema della sicurezza. Forza Italia Vasto intende in tal modo partecipare al programma operativo sul tema per dare più sicurezza ai cittadini". Lo afferma un comunicato stampa del circolo cittadino del partito di Berlusconi.

"Nei giorni scorsi il Governo ha varato due decreti sulla sicurezza: il primo riguarda nuove le norme sulla immigrazione e il secondo ha per oggetto la sicurezza urbana. Su questi due punti, numerosi parlamentari e sindaci del nostro partito, hanno elaborato alcune proposte che sono state portate all’attenzione dei cittadini, su tutto il territorio nazionale e ovviamente anche nella nostra Regione.

L’intento è quello di far conoscere ovunque le proposte sviluppate, di dar voce al legittimo scontento degli italiani, contribuendo alla soluzione di questo problema che da preoccupante è diventato drammatico.

Security day, cioè più sicurezza per tutti. Sulla immigrazione: nuovi accordi internazionali con i Paesi del Mediterraneo per bloccare le partenze dei migranti; utilizzo della Marina Militare e della Guardia Costiera contro gli scafisti e organizzazioni di trafficanti di uomini; istituzione di un albo delle moschee e degli imam autorizzati a predicare in Italia; revoca della cittadinanza ai fiancheggiatori del terrorismo islamista. Sulla sicurezza urbana: più poliziotti e carabinieri di quartiere e più militari a presidio delle periferie; più poteri ai sindaci e alla polizia locale".