Si terrà il 16 marzo a partire dalle 10.15 presso l'Aula magna dell'Istituto Agrario di Scerni il convegno organizzato dall'associazione MadreCultura di Vasto sul tema Emergenza cinghiali - aspetti legali, ambientali e sanitari. Interverranno il dottor Michele Fizzano, vicepresidente di MadreCultura, che si occuperà degli aspetti socio-economici, il dottor Gianluca Casciato, presidente della stessa associazione, che analizzerà gli aspetti normativi e giurisprudenziali, il professor Andrea Mazzatenta, dell'Università di Teramo, che curerà la parte biologico-ambientale, e il dottor Lucio Racano, medico presso l'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto che riferirà sul cìnghiale come fonte di malattie infettive per il bestiame e per gli uomini.

L'evento ha come obiettivo di portare a conoscenza dei cittadini le problematiche connesse al fenomeno del sovrannumero dei cinghiali. Inoltre si propone di dare dei suggerimenti agli enti preposti, senza la presunzione di completezza, affinché tale problematica possa risolversi concretamente nel più breve tempo possibile.