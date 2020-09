PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Nona giornata di ritorno macchiata dalla tensione tra tifosi lancianesi (al seguito della Marcianese) e calciatori del Fresa. Come riporta la testata lancianosport.it, presente allo stadio, al 18'pt i giocatori di casa sarebbero stati coinvolti in un parapiglia nel settore ospiti (adiacente al campo) con un giocatore arrampicatosi sulla rete di recinzione. L'arbitro ha sospeso la partita per 5 minuti espellendo Terpolilli. Da Fresagrandinaria ridimensionano l'episodio bollandolo come "screzi verbali", in settimana il comunicato ufficiale della Lega ne dirà di più con i relativi provvedimenti disciplinari. La partita è poi terminata 1 a 1 con le reti di Del Peschio per gli ospiti e Vasiu per i biancorossi.

Solo domenica scorsa si è registrata la rissa durante Atletico Vasto - Torrebruna in Terza categoria [LEGGI].

LE ALTRE PARTITE - L'Ortona dopo il primo scivolone interno contro il Piazzano torna a macinare punti battendo in trasferta 2 a 0 la Tollese.

Subito dietro c'è il Piazzano che strapazza in casa lo Sporting San Salvo: 5 a 0. Un'altra vittoria che insieme ai risultati odierni accorcia la quota play off in virtù dei punti tra quinta e seconda.

Continua a nutrire speranze di spareggi-promozione lo Scerni che si impone in trasferta a Vasto contro il Real Porta Palazzo per 2 a 1. Una doppietta di Farina (una rete su rigore) regala tre punti agli ospiti; il Real segna con Napolitano dal dischetto, ma non basta. I vastesi da oggi sono nuovamente ultimi in classifica a causa del pareggio a reti bianche tra Tre Ville e Trigno Celenza.

Il Roccaspinalveti si aggiudica il sentito derby dell'Alto Vastese contro il quotato Real Montazzoli. Della Penna e Di Paolo mettono in cassaforte tre punti importantissimi.

LA 9ª GIORNATA DI RITORNO

Fresa - Marcianese 1-1

Tollese - Ortona 0-2

San Vito - Paglieta 0-0

Roccaspinalveti - Real Montazzoli 2-1

Real Porta Palazzo - Scerni 1-2

Piazzano - Sporting San Salvo 5-0

Tre Ville - Trigno Celenza 0-0

Riposa Guastameroli

LA CLASSIFICA

Ortona 56



Piazzano 46

Real Montazzoli 37



Guastameroli 35

Scerni 33

San Vito 32

Marcianese 30

Sporting San Salvo 29

Roccaspinalveti 29

Tollese 27

Paglieta 26

Trigno Celenza 21

Fresa 20

Tre Ville 12



Real Porta Palazzo 11

IL PROSSIMO TURNO

Marcianese - Tre Ville

Paglieta - Guastameroli

Real Montazzoli - Real Porta Palazzo

S.Vito - Roccaspinalveti

Scerni - Fresa

Sporting San Salvo - Tollese

Trigno Celenza - Piazzano

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Distanze invariate in testa alla classifica. L'Atletico Cupello di mister Carbonelli ormai non sbaglia un colpo e lo ha confermato nell'anticipo di ieri. 4 a 1 interno contro lo Sporting Altino e Mario Tano ancora a -7. Giuseppe Luciano ancora sugli scudi con una doppietta, completano lo score Emanuele Mirolli e Giuseppe Marino.

Gli atessani (in campo sempre ieri) hanno risposto con il 3 a 1 nel sentito match contro lo Sporting Vasto. D'Amelio illude i vastesi, poi Manzone (doppietta) e Ammar ribaltano il risultato.

Dietro non molla neanche l'Odorisiana che torna con un rotondo 4 a 2 dal difficile campo di San Buono. In gran spolvero i due bomber biancoverdi Di Matteo (7'pt e 80'st) e Vitelli (15'pt e 85'st); i giallorossi di casa avevano raggiunto il momentaneo 2 a 2 con Sambrotta (45'pt) e Suriano (50'st). Anche in Seconda il notevole distacco dalle prime della classe accorciano la quota play off.

Ancora un risultato utile (terza vittoria consecutiva) per l'ottimo Gissi di mister Ascatigno. I giallorossi tornano con una vittoria pesante da Palena: Lapenna e Fitti firmano il 2 a 1.

Finisce 2 a 2 la sfida tra Tornareccio e Mario Turdò; in gol per i carunchiesi Giovanni Turdò e Buba Baldeh. Segno "x" (1 a 1) anche per l'incontro tra Di Santo Dionisio e Real Casale. La formazione di Casalbordino porta a casa un punto importantissimo per la salvezza diretta considerando gli altri risultati di giornata grazie alla rete di Lanza.

Incredibile debacle invece per il Real Carpineto Sinello contro un Quadri che finora – penultimo in classifica – non sembrava irresistibile. Andrei porta in vantaggio i carpinetani, poi il crollo: finisce 6 a 3 (per il Real completano le reti ancora Andrei e Domenico D'Addario).

Conclude la giornata la prima vittoria in campionato del Carunchio 2010 contro il Villa S. Maria grazie a Mario Marianacci, Mirco Palazzo e Renzo Caldarone. Nonostante i tre punti i rossoblu restano ultimi, ma è un risultato che fa morale per invertire la tendenza.

Spicca nel prossimo turno il ritorno del derby tra Odorisiana e Atletico Cupello.

L'8ª GIORNATA DI RITORNO

Tornareccio - Mario Turdò 2-2

San Buono - Odorisiana 2-4

Gissi - Palena 2-1

Quadri - Real Carpineto Sinello 6-3

Di Santo Dionisio - Real Casale 1-1

Atletico Cupello - Sporting Altino 4-1 (ieri)

Mario Tano - Sporting Vasto 3-1 (ieri)

Carunchio 2010 - Villa S. Maria 3-1

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 58



Mario Tano 51

Odorisiana 49



Palena 38

Sporting Altino 37

Sporting Vasto 32

Gissi 32

San Buono 31

Di Santo Dionisio 29

Mario Turdò 28

Tornareccio 25

Real Casale 21

Real Carpineto Sinello 16



Quadri 12

Villa S. Maria 11



Carunchio 2010 7

IL PROSSIMO TURNO

Gissi - Carunchio 2010

Mario Turdò - Quadri

Odorisiana - Atletico Cupello

Palena - Real Carpineto Sinello

Real Casale - San Buono

Sporting Altino - Mario Tano

Sporting Vasto - Tornareccio

Villa S. Maria - Di Santo Dionisio