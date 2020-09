È partito nel novembre 2004 dalla Spagna dove farà ritorno nello stesso mese di questo 2017 dopo aver girato tutto il mondo in sella alla sua bici. Álvaro Neil, avvocato iberico, un bel giorno ha deciso di cambiare la sua vita, lasciando un lavoro che lo faceva guadagnare bene per "avere un'altra ricchezza, quella del tempo". E così ha iniziato il suo viaggio per i cinque continenti. Migliaia di chilometri senza avere una traccia prefissata ma lasciandosi guidare dalla voglia di scoprire i luoghi del mondo e facendo incontri significativi. "Una delle cose belle del viaggio - ci ha detto nell'intervista [GUARDA] - è poter incontrare più volte le stesse persone a distanza di anni e in luoghi diversi del mondo".

Ed è stato questo il motivo che gli ha fatto fare tappa a Vasto nei giorni scorsi. Ha potuto incontrare nuovamente Alessandra, (vastese che oggi vive in Germania con suo marito e suo figlio, ma in questo periodo si trova nella sua città d'origine) con cui si era incontrato una prima volta anni fa in Egitto. Il nome Biciclown (www.biciclown.com) dato alla sua avventura, racchiude le attività del suo viaggio: scoprire il mondo in sella alla fidata bici e realizzare spettacoli come clown per solidarietà. Ha indossato il naso rosso in Siria, in tanti paesi africani e in generale dove c'è bisogno di un sorriso.

Dopo aver ammirato da vicino le bellezze della nostra terra ha ripreso il suo viaggio che, come fa da quando è partito, viene raccontato sul sito e sui canali social collegati (facebook-youtube-twitter-instagram).