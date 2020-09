Si è spento oggi a Vasto, all'età di 94 anni, Pietro Gatta, veterano della seconda guerra mondiale in cui aveva prestato servizio come sommergibilista. Lo scorso settembre avevamo avuto l'occasione di incontrarlo [LEGGI] e di ascoltare dalla sua voce la storia della sua vita. Una storia fatta di amore per il mare, di passione e sacrifici. Ma anche una storia segnata dal dolore, visto che per i soomergibilisti della seconda guerra mondiale il destino è stato spesso crudele. I suoi ricordi, narrati con grande emozione, resteranno una traccia reale di un pezzo di storia dello scorso secolo.

Sarà la cattedrale di San Giuseppe, lunedì 13 marzo alle 15.30, ad accogliere il feretro di Pietro Gatta per l'ultimo saluto. Ai figli Rosamaria e Massimo e tutti i parenti sentite condoglianze dalla nostra redazione.

Il racconto di Pietro Gatta [GUARDA]