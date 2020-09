Sconfitta per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket a Chieti nella gara della fase a orologio contro il Magic Basket. Nonostante un Pace in stato di grazia, 24 punti per lui, i biancorossi non riescono a portare a casa i due punti. La squadra di coach Cardillo era partita bene, riuscendo a mantenere sempre aperta la contesa con i teatini. A un minuto e mezzo dalla fine, infatti, la squadra vastese è avanti di un punto. Ma, complice l'assenza di Bartoli, uscito per 5 falli, e un break da 7 punti dei padroni di casa concorrono alla vittoria del Magic Chieti. Nel finale proteste dei vastesi per un antisportivo su Dpierro non sanzionato e per il tecnico rifilato a Cardillo nei secondi finali.

Con tre gare al termine della fase a orologio la Vasto Basket guarda alla classifica per acquisire una buona posizione in vista della terza fase del campionato di serie C silver valida per la classificazione finale.

Magic Basket Chieti - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 67-61

CHIETI: STILLA 17(24’), MENNILLI 16(31’), Di Eusanio 14(18’), ITALIANO 9(25’), PONZIANI 5(21’), DI FALCO 5(32’), Masciulli 1(19’), Cutolo 0(4’), Nasuti 0(5’), Alba 0(5’), Romagnoli 0(13’), Traversi ne. All. Castorina.

VASTO: PACE 24(35’), DI TIZIO 12(36’), BARTOLI 10(33’), CORDICI 7(29’), DIPIERRO 6(32’), Peluso 2(21’), Marino 0(14’), De Guglielmo ne, Flocco ne. All. Cardillo

Arbitri: Di Lello Giovanni (TE) e Di Marco Rebecca (CH).

Parziali: 1°q 13-14, 2°q 33-29(20-15), 3°q 48-43(15-14), Finale 67-61(19-18).

CHIETI: TL 11/16(69%) eT3p 6/22(27%). VASTO: TL 18/26(69%) e T3p 3/16(19%).

Fallo Antisportivo: Dipierro (34’:54-50). Fallo Tecnico: All. Vasto (40’:67-61).

Usciti per 5 falli: Bartoli (37’:58-57) e Mennilli (39’:60-60).