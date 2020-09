La BCC San Gabriele torna sconfitta dalla trasferta in casa della capolista Antoniana Pescara. Le padrone di casa si impongono per 3-0, riuscendo ad imporre il loro gioco sin dal primo set, chiuso sul 25-15. Nel secondo parziale Del Fra ha schierato la formazione under 18 al completo, mandando in campo la centrale Andreoni al posto di Cuccaro. Le vastesi sembrano aver ritrovato fiducia, migliorando in battuta e difesa, tanto da arrivare ai vantaggi senza però poi riuscire a conquistare il parziale. Nel terzo set, però, la squadra di casa spinge di nuovo sull'acceleratore e chiude agevolmente sul 25-13 che sancisce la fine del match.

"Sono un po' deluso - ha detto mister Del Fra a fine partita -. Non che pensassi di aggiudicarmi l'incontro contro una squadra che ha vinto tutte le partite fin qui disputate, ma mi sarebbe piaciuto vedere la mia squadra opporre maggiore resistenza a questa autentica corazzata. Visto l'andamento del primo set ho pensato di schierare il sestetto che si appresta a disputare la seconda fase del torneo under 18, che inizierà per noi martedì prossimo contro l'Ortona, presso il palazzetto del centro sportivo San Gabriele alle ore 20".