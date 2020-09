Il turno odierno non poteva andare meglio per il Lentella. Il big match tra le dirette inseguitrici termina in parità e i gialloverdi vanno in fuga dilagando con il malcapitato Pollutri. Contro i granata finisce 12 a 2, una vera e propria festa del gol alla quale partecipano Domenico Desiderio (5 reti), Gabriele Basso Colonna (4 reti), Giuseppe Tracchia, Massimo De Ninis e Claudio Marcucci. I padroni di casa timbrano il cartellino con Gizzarelli e il presidente Andrea Zinni.

La formazione lentellese ora va a +4 sulla Sansalvese e a +7 sulla Virtus Tufillo che dovrà recuperare la gara col Casalanguida.

SANSALVESE - VIRTUS TUFILLO - Nella partita di cartello a sbloccare la fase di studio è Giuseppe Ramundi al 33': lanciato alla perfezione, il n. 10 non sbaglia il diagonale da dentro l'area. La gioia dura solo qualche giro di lancetta. Passano solo 4 minuti e Pasquarelli riporta in parità i conti con un tiro ravvicinato. Al 41' Ramundi rischia di raddoppiare colpendo la traversa su punizione con il portiere avversario immobile.

Nella seconda frazione di gioco la pressione dei padroni di casa si fa maggiore ma è Ottaviano a firmare il raddoppio della Virtus al 7'st con una fantastica rete dalla distanza: tiro forte e preciso e palla nel sette con Vasiu che non può nulla. L'ingresso di Chioditti dà più fantasia al reparto d'attacco biancoblù che raccoglie i frutti al 17'st con Argentieri abile a insaccare da dentro l'area. Al 32'st Pasquarelli potrebbe approfittare dell'uscita di Vasiu, ma il pallonetto è fuori misura.

La gara si accende e Ramundi non finalizza una grossa occasione al 35'st. Al 41'st l'opportunità più ghiotta: cross teso sansalvese e palla che attraversa l'area senza nessun pronto a ribadire nella porta sguarnita. Al fischio finale è la squadra di mister De Luca a recrminare maggiormente per le occasioni fallite. Ora entrambe dovranno sperare in un passo falso del Lentella. L'ultimo scontro diretto è in programma il 30 aprile: Virtus Tufillo - Lentella.

LE ALTRE - Perde ancora terreno il Torrebruna inchiodato in casa sull'1 a 1 dal Casalanguida andato in vantaggio con Giuseppe Di Marco; i padroni di casa pareggiano con Nicola Pelliccia dal dischetto. Il quarto per ora è l'ultimo posto utile per i play off. La differenza di punti superiore a 10 della seconda sulla quinta farebbe disputare solo una semifinale (tra 3ª e 4ª, la 2ª va direttamente in finale).

Una Dinamo Roccaspinalveti sotto tono perde in trasferta con il Real San Giacomo. Finisce 2 a 1 per i padroni di casa: di D'Ascenzo (doppietta, Rsg) e Mohammed le reti.

Nella ressa a 30 punti c'è anche la New Robur che pareggia a Furci contro l'Aurora per 1 a 1. Nicola Colamarino porta avanti i padroni di casa, mentre il solito Davide Magnacca firma il pareggio nei minuti finali. Espulsi Andrea Di Santo (Aurora Furci) e Francesco Bellisario e Osvaldo Mucilli per gli ospiti.

Anche il Montalfano ha 30 punti grazie alla vittoria per 4 a 0 contro l'Atletico Vasto nell'anticipo di ieri. I gialloverdi vincono grazie alla tripletta di Griguoli e alla rete di Frasca.

Altri tre punti che fanno morale, infine, per il Vasto United che in trasferta si impone per 2 a 1 sul Guilmi. I vastesi si impongono grazie alla doppietta di Adriano Peschetola, Marco Mucci segna il gol dei padroni di casa.

Compiti non proprio facili nel prossimo turno per le inseguitrici della capolista: la Sansalvese sarà di scena a Castiglione Messer Marino contro la New Robur, mentre la Virtus Tufillo riceverà il Torrebruna.

I RISULTATI

Montalfano - Atletico Vasto 4-0 (ieri)

Torrebruna - Casalanguida 1-1

Real San Giacomo - Dinamo Roccaspinalveti 2-1

Pollutri - Lentella 2-12

Aurora Furci - New Robur 1-1

Guilmi - Vasto United 1-2

Sansalvese - Virtus Tufillo 2-2

LA CLASSIFICA

Lentella 46



Sansalvese 42

Virtus Tufillo 40

Torrebruna 33



Dinamo Roccaspinalveti 30

Montalfano 30

Real San Giacomo 30

New Robur 30

Aurora Furci 27

Casalanguida 23

Vasto United 19

Atletico Vasto 15

Guilmi 3

Pollutri 2

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - New Robur

Casalanguida - Virtus Tufillo

Dinamo Roccaspinal - Guilmi

Lentella - Aurora Furci

Pollutri - Sansalvese

Real San Giacomo - Torrebruna

Vasto United - Montalfano