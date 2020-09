Gissi-Paolucci, un binomio che lega l'attuale assessore alla Sanità all'ex ospedale e non solo per l'infinita querelle sulle ore di apertura del punto di primo soccorso. Nell'ultima assemblea pubblica tenuta dalla maggioranza [LEGGI], il primo cittadino Agostino Chieffo ha rispolverato il potenziamento dei posti letto annunciato ormai quasi due anni fa.

Era il 29 agosto del 2015, quando nel corso principale del paese – durante un'iniziativa del locale circolo Pd – Paolucci annunciò: "Presto attiveremo 8 posti letto per malati terminali, 20 per la Residenza Sanitaria Assistenziale e altri 40 per due moduli residenziali per disabili adulti [LEGGI]".

"Questo sbandierato piano di rilancio – ha attaccato Chieffo – doveva essere completato entro sei mesi. Visto che non nulla si è mosso, ho convocato nell'ox ospedale Paolucci, la Asl e la Chiavaroli. La nuova scadenza della promessa era il 31 gennaio scorso. Finora sono stati solo aggiunti 6 posti letto in più all'ospedale di comunità (in totale ne sono 18) che altrimenti non si sosterrebbe".

Sulla struttura voluta all'epoca da Remo Gaspari continuano a rincorrersi annunci e attacchi. Paolucci, presente ieri a San Salvo, interpellato sulla vicenda, assicura: "Non è una promessa non mantenuta, gli atti amministrativi sono finalmente giunti a conclusione e manca poco per l'attivazione".