"Domani dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in piazza Diomede, Forza Italia Vasto allestisce un gazebo sul tema sicurezza". Lo annuncia una nota del circolo di Vasto del partito di Berlusconi.

"La sicurezza è un fattore di libertà e la libertà è alla base del vivere civile. Tutte le forze politiche e le Istituzioni hanno il dovere di cercare e trovare le giuste soluzioni. Forza Italia è in prima linea su questo grave e drammatico problema che i cittadini, individualmente e collettivamente, si trovano ad affrontare sempre più spesso. Forza Italia Vasto, insieme al coordinamento regionale e provinciale, partecipa insieme ad altri comuni del territorio, per sensibilizzare e far conoscere ai cittadini le proposte

sul tema: Senza sicurezza non c'è libertà".