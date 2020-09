Ci sono anche agli assesasori comunali di Vasto e Lanciano, Paola Cianci e Francesca Caporale e il consigliere comnunale della lista civica SI per Vasto, Marco Marra, trea i fondatori in Abruzzo del Movimento Democratico e Progressista, il nuovo soggetto politico nato dalla scissione del Pd.

Adesioni da sinistra per molti esponenti e attivisti che, fino a qualche giorno fa, militavano in Sinistra italiana, "un'esperienza che, per noi, finisce qui", dicono i fuoriusciti.

"Negli ultimi anni - scrivono in un comunicato stampa - provenienti da varie esperienze politiche, abbiamo lavorato per la ricomposizione della sinistra, per superare il paradosso di quella sinistra che mette in campo politiche di destra, come il Pd renziano, e dell’inefficacia di quella radicale. Abbiamo contribuito in maniera decisiva alla nascita di Sinistra Italiana anche in Abruzzo speranzosi che questo potesse essere il terreno della ricomposizione, ma quel progetto come inteso in origine, a partire dall’assemblea del teatro Quirino del 2015, si è arenato nelle secche di un congresso insufficiente che ha chiaramente riposizionato SI nell’area dell’inefficacia radicale. Oggi 20 dei 28 delegati abruzzesi a quel congresso intraprendono un’altra strada.

Noi non ci stiamo ne possiamo rimanere inermi di fronte ad un fatto politico più che rilevante come la scissione da sinistra del Pd che negli anni abbiamo sempre auspicato.

Per noi oggi comincia un nuovo percorso, di ricomposizione del centrosinistra perché le diseguaglianze e le ingiustizie nel nostro Paese continuano ad essere troppo forti per non trovare rappresentanza in una forza politica capace di contrastarle con serie politiche di governo.

Contribuiamo anche qui in Abruzzo alla nascita del movimento democratico e progressista con riferimento al neo gruppo parlamentare Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, al quale hanno aderito tra gli altri Arturo Scotto, Gianni Melilla, Alfredo D’Attorre, Pierluigi Bersani e Roberto Speranza.

In questi giorni hanno aderito circa 500 compagni delle realtà di L’Aquila, Tagliacozzo, Fossa, Calascio, Sulmona, Avezzano,Teramo, Silvi, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Tortoreto, Alba Adriatica, Sant’Omero, Basciano, Tossicia, Civitella del Tronto, Cellino Attanasio, Arsita, Pescara, Montesilvano, Penne, Loreto Aprutino, Spoltore, Rosciano, Caramanico Terme, Cugnoli, Scafa, Civitaquana, Salle, Civitella Casanova, Farindola, Chieti, Vasto, Francavilla al Mare, Lanciano, Miglianico, Guardiagrele, San Salvo e Frisa.

In oltre hanno aderito rappresentanti delle associazioni sindacali e studentesche.

Tra gli aderenti, Gianni Melilla (deputato), Mario Mazzocca (sottosegretario Giunta Regione Abruzzo), Tommaso Di Febo (già coordinatore regionale Sel), D'Agresta Francesco (presidente nazionale di Esse), Mario Filippini (già consigliere regionale), Franco Caramanico (già consigliere regionale), Betty Leone (assessore comunale a L’Aquila), Giustino Masciocco Giustino (capogruppo SI Comune de L’Aquila), Paola Cianci (vcesindaco di Vasto), Marra Marco (consigliere comunale a Vasto), Francesca Caporale (assessore comunale a Lanciano), Rocco Di Battista (sindaco di Frisa), Rita Silvaggi (assessore comunale a Caramanico Terme), Davide Morante (consigliere comunale Salle), Vito Partipilo (vicesindaco di Silvi) e il relativo gruppo consiliare, Vincenzo Montelisciani (già coordinatore provinciale di Sel L’Aquila), Silvio De Lutiis (già coordinatore provinciale Sel Chieti), Andrea Core (esecutivo nazionale Udu), Donato Di Marco (sindacalista Cia), Francesco Virgilii (presidente nazionale Ancodas), Enzo Cambi (Fab Cna), Piero Chiarini (Teramo Nostra), Fortunato Deleo (presidente comunità eritrea di Pescara), Franca Canale (Spi Cgil), i quadri regionali, provinciali e locali: Bruno Marino, De Angelis Fabrizio, Antonio Canzano, Virgilii Arianna, Di Lodovico Roberto, Rossi Luca, Rosato Dario, Di Cesare Giulia, Cutugno Francesco, Marchetti Sabrina, Montelisciani Marco, Ahmad Husein, Conte Donatella, Racinelli Vittorio, Prosperi Sabatino, Cutilli Fiorangelo, Del Viscio Francesco, Vicoli Maurizio, Nardangeli Maurizio, Battestini Marco, D'Alfonso Geraldine, Acconciamessa Federico, Blasiotti Marco, Donatella Di Cesare, Zulli Giustino, Naccarella Roberto, Trisi Marco, Pacchione Camillo, Tieri Carlo, Sisofo Gabriele, Rasetta Francesca, Di Stefano Antonio.

Aderiscono tra gli altri : De Berardinis Mirko, Nardangeli Maurizio, Di Filippo Stefano, D’Eugenio Danilo, Luciani Mario, Narcisi Michelino, Di Nicola Gabriele.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori comunicazioni da parte dei rappresentanti istituzionali delle diverse realtà territoriali.