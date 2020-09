100 euro di multa e partita persa per entrambe le squadre coinvolte nella rissa di domenica scorsa in Terza categoria. Il fattaccio è avvenuto durante l'ultimo quarto d'ora di Atletico Vasto - Torrebruna [LEGGI], valevole per la quinta giornata di campionato. Tutto è successo dopo l'espulsione di uno dei giocatori della squadra di casa.

Nel comunicato ufficiale della Lnd ci sono anche le squalifiche per i principali protagonisti della rissa: Mouhamadou Kane (Atletico) non potrà scendere in campo per 6 turni, mentre Davide Pasciullo (Torrebruna) per due giornate.