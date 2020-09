Dal mese scorso la Polizia locale ha a disposizione il Targa System 4.0, uno strumento in grado di rilevare in tempo reale le targhe delle auto in transito davanti alla pattuglia che monta il sistema e - tramite il collegamento con il data base del Ministero dell'Interno e quello dei Trasporti - indicare se l'auto in transito è stata revisionata, ha copertura assicurativa oppure è stata rubata.

Numerose le segnalazioni effettuate dal sistema oggi pomeriggio, durante un servizio di controllo con due pattuglie di Polizia locale sulla statale 16: una pattuglia con il Targa System montato all'interno della vettura di servizio e una pattuglia a debita distanza per fermare in sicurezza i mezzi eventualmente segnalati. In pochi minuti, diversi gli allarmi rilevati e altrettanti i mezzi controllati. Perlopiù si tratta di mezzi non revisionati, ma qualcuno è stato pizzicato anche senza copertura assicurativa. Una volta verificata l'esattezza della segnalazione, scatta la sanzione.

"Il software - ha spiegato il comandante della Polizia locale di Vasto Giuseppe Del Moro - memorizza il transito ed invia le informazioni ai database del Ministero dei Trasporti e dell'Interno. I controlli con tale strumento possono avvenire sia da fermo che in movimento. Se da un lato è un concreto obiettivo aumentare la sicurezza stradale, ed in questo caso specifico l'utilizzo del mezzo di ausilio per l'attività di polizia stradale ne è una conferma, dall'altro lo stesso permette di incrementare l'efficacia della prevenzione e della repressione delle più pericolose trasgressioni da parte degli utenti della strada".