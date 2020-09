È stato introdotto ieri durante l'assemblea pubblica in municipio il servizio informativo gratuito su Whatsapp e Sms del Comune. Il sindaco Agostino Chieffo ha spiegato che servirà a comunicare con tempestività informazioni, notizie di pubblica utilità e aggiornamenti in tempo reale di interesse per tutta la comunità.

Per attivare il servizio basta inviare un messaggio tramite Whatsapp o semplice Sms al numero 370 1168778 con il testo "Attiva".