Per oscurare la telecamera interna, i ladri hanno usato una busta di plastica blu. Per sventrare i videopoker hanno usato una sega circolare.

Un furto è stato messo a segno stanotte al Bar Shangai, in pieno centro abitato di Vasto. I malviventi hanno forzato l'ingresso del locale, lungo il centralissimo corso Mazzini, e scassinato le macchinette.

Stamattina, alla riapertura, il personale ha trovato la porta aperta con la serratura forzata. Dentro le videolottery erano semidistrutte: sfondata la parte inferiore di ognuna, dove ci sono i raccoglitori delle monete. Per evitare di essere ripresi da una telecamera puntata proprio sull'area in cui sono entrati in azione, gli ignoti hanno coperto l'obiettivo con una busta di colore blu. Al momento, il bottino non è stato ancora quantificato.

Sul posto c'è la polizia per i necessari rilievi. Verranno acquisite le immagini della videosorveglianza esterna comunale nel tentativo di identificare i ladri.