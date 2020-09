Ancora un rinvio per l'attesa partita tra Trigno Celenza e Sporting San Salvo Si sono disputati ieri i recuperi delle due gare non giocate il primo febbraio scorso a causa del maltempo. A Celenza sul Trigno l'arbitro non c'è stato neanche il fischio d'inizio: troppo forti le raffiche di vento per disputare il match.

A Roccaspinalveti, invece, la squadra locale non ha potuto nulla contro l'arrembante Piazzano secondo in classifica. Della Penna illude i padroni di casa su rigore, poi Pierri e Bussoli ribaltano il risultato già nel primo tempo. Sempre Pierri con altre due reti firma il definitivo 1-4.

La vittoria del Piazzano è una brutta notizia per le pretendenti ai play off. In virtù dei 12 punti di differenza con la quinta, la seconda passerebbe direttamente alla fase finale dove si scontrerebbe con la vincente tra terza e quarta. Attualmente al quinto si trova il San Vito, ma in lotta ci sono anche Scerni, Sporting San Salvo e Marcianese.

COPPA ABRUZZO - Si è invece conclusa ieri la partecipazione del Real Montazzoli in Coppa Abruzzo, sconfitto ai rigori dal Palena.

Multa, invece, per il Real Porta Palazzo che la settimana scorsa non si è presentata nella sfida di Celenza sul Trigno. 3 a 0 a tavolino, 250 euro di sanzione più 105 euro per il mancato incasso a favore della squadra di casa.

LA CLASSIFICA

Ortona 53



Piazzano 43

Real Montazzoli 37

Guastameroli 35

San Vito 31

Scerni 30

Sporting San Salvo 29

Marcianese 29

Tollese 27

Roccaspinalveti 26

Paglieta 25

Trigno Celenza 20



Fresa 19

Real Porta Palazzo 11



Tre Ville 11

IL PROSSIMO TURNO

Fresa - Marcianese

Tollese - Ortona

San Vito - Paglieta

Roccaspinalveti - Real Montazzoli

Real Porta Palazzo - Scerni

Piazzano - Sporting San Salvo

Tre Ville - Trigno Celenza

Riposa Guastameroli