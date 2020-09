"Chiedo aiuto per salvare il litorale di Casalbordino". È il sindaco Filippo Marinucci a lanciare l'appello per una situazione che torna a presentare criticità ad ogni ondata di maltempo. L'azione dell'erosione costiera e delle mareggiate è ben visibile sia nel tratto sud che nel tratto nord. Una spiaggia che in diversi punti sembra vicina alla scomparsa con tutti i disagi che ne derivano in vista della prossima stagione balneare. Negli ultimi anni sonos tati effettuati degli interventi, alcuni dei quali vanno portati a completamento ma, come si può ben vedere recandosi sul posto, la situazione è ben lontana dall'essere risolta. "Altri fondi sono stati stanziati dalla Regione - ha detto Marinucci a Zonalocale [GUARDA] - ma si è ben lontani dal risolvere il problema. Io, a nome dei miei concittadini e delle associazioni degli operatori turistici, lancio un appello: aiutateci con interventi che risolvano la situazione una volta per tutte, così come hanno fatto in altri Comuni".

Un territorio martoriato. Quella del litorale non è l'unica criticità sul territorio di Casalbordino. "A Piana d'Alloro abbiamo una situazione complicata - ha spiegato Marinucci a Zonalocale [IL VIDEO] -. C'è una strada che continua a franare: noi come Comune non abbiamo i fondi per sistemarla. Come dobbiamo fare?", si chiede l primo cittadino, sollecitato ogni giorno dai residenti delle contrade, pesantemente colpite nei mesi scorsi e che ancora oggi non riescono a vedere la risoluzione dei problemi.