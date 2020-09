Da molti anni la Scuola Secondaria di Primo Grado di Gissi partecipa e viene premiata al concorso annuale Un poster per la pace proposto dal Lions Club New Century di Vasto. Anche quest’anno per il 29° Concorso internazionale Lions e per il centenario dei Lions, gli alunni delle classi prime e seconde hanno prodotto disegni aventi come tema Una celebrazione di Pace e la commissione giudicatrice ha scelto i lavori di Meogrossi Luigi di IA e quello di Cidei Denisa Nicoletta di IB.

Il Presidente del Lions Club New Century Tommaso Boschetti e i soci Caterina Morassi e Paolo Affaldani hanno premiato sabato 25 febbraio gli alunni vincitori recandosi nelle loro rispettive classi. In un’atmosfera di intensa partecipazione di tutta la comunità scolastica, tutti gli alunni partecipanti hanno ricevuto un righello segnalibro con la riproduzione dei loro disegni come ricordo per l’impegno profuso. Inoltre alla scuola sono stati donati due poster rappresentativi della partecipazione all’iniziativa. Il Presidente a nome del club ha espresso parole di elogio e ringraziamento agli alunni, alle famiglie, agli insegnati e alla dirigente scolastica Aida Marrone, sottolineando la spontaneità e la creatività degli alunni che in modo originale hanno rappresentato con i propri disegni la celebrazione della Pace. I promotori del Concorso hanno ricordato come ognuno nel proprio piccolo deve operare positivamente per poter vivere in una comunità di pace.

Tutti gli alunni, contenti di aver partecipato all’iniziativa, hanno ringraziato con un caloroso applauso, in modo particolare Luigi e Nicoletta, gli alunni vincitori, hanno così commentato la loro emozione e soddisfazione nel ricevere i premi: "Sono orgogliosissimo ed emozionatissimo – afferma Luigi - di essere tra i vincitori del Concorso. Ho ricevuto in dono un fantastico orologio, insieme ai complimenti di tutti. Quando sono tornato a casa ho condiviso la mia felicità con i miei genitori che sono orgogliosi di me e dei miei risultati. Ho provato tante belle emozioni e spero di rivivere ancora un’esperienza così bella". Nicoletta racconta: "Sono contenta dei complimenti ricevuti, del bellissimo orologio hip hop e della festa che ho avuto perché anche il mio disegno è stato scelto per essere premiato. È bello che io abbia vinto e che tutti ci impegniamo per non avere la guerra ma la pace".

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla partecipazione sentita di tutti i docenti della scuola e in particolar modo alla collaborazione proficua della professoressa Ivana Di Nanni. L’impegno del Lions Club Vasto New Century nella diffusione dei temi della Pace e della solidarietà fra i popoli si manterrà costante negli anni successivi auspicando una sempre più viva condivisione di valori.

P. Sisti

(Addetto stampa)