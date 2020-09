La Vastese è tornata da ieri al lavoro dopo la sconfitta subita in casa del Pineto. Domenica prossima ci sarà la sosta del campionato, poichè c'è la rappresentativa di serie D impegnata nel Torneo di Viareggio (con i biancorossi Tafili e Rinaldi impegnati in Toscana), e mister Favo potrà approfittarne per lavorare bene con i suoi giocatori chiamati a reagire dopo una prima parte di girone di ritorno veramente difficile, con appena una vittoria, quella contro la Vis Pesaro, e due pareggi.

Ma, complice un girone d'andata più che positivo, la squadra biancorossa può coltivare ancora la speranza di conquistare il quinto posto, ora distante due punti, che permetterebbe di disputare i playoff. "Quello è il nostro obiettivo", ha detto Salvatore Galizia ai microfoni di Zonalocale.it [GUARDA]. L'attaccante campano domenica scorsa a Pineto è tornato a segnare, "anche se immaginavo un epilogo diverso per la partita", ed è pronto a lottare insieme ai suoi compagni per risalire la china. "Dobbiamo essere più cinici - ha sottolineato Galizia - perchè non riusciamo a recuperare quando magari andiamo sotto o le cose non ci sono favorevoli".

Domenica scorsa mister Favo gli ha dato fiducia e una maglia da titolare. "Continuo ad allenarmi al massimo per farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa - sostiene Galizia [IL VIDEO] - e spero di poter contribuire con i miei gol a raggiungere quell'obiettivo per noi importante".