"La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci". Questa la frase di Isaac Asimov che è stata scelta per la Panchina Rossa di corso Nuova Italia, inaugurata oggi pomeriggio alla presenza del sindaco Francesco Menna, dell'assessore alle Politiche Sociali Lina Marchesani e diversi amministratori e consiglieri comunali.

Il progetto fa parte dell'omonima campagna nazionale di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Come sottolineato dal sindaco Menna, si tratta di "un segno di impegno quotidiano nella lotta contro la violenza di genere che l'amministrazione comunale porta avanti con tenacia e fermezza. Parlare, denunciare e non sottomettersi alle violenze è fondamentale affinchè simili accadimenti non si verifichino più".

"Come amministrazione - ha aggiunto l'assessore Marchesani - vogliamo rivolgere attenzione continua su realtà vergognose come femminicidio e violenza di genere che, per il semplice fatto di essere donne, troppe volte ci si trova a subire. Non tenere nascoste realtà purtroppo quotidiane è il motivo che ha portato l'amministrazione comunale a posizionarla nel centro storico della città".