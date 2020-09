È un buon momento di forma quello attraversato da Federico Antenucci, atleta del Tennistavolo Vasto. Domenica scorsa, nel Torneo Regionale che si è disputato a Pescara il giovane pongista vastese ha conquistato il primo posto nella sua categoria e, negli assoluti, si è fermato solo ai quarti di finale contro un atleta di casa che milita in serie B. Nel Torneo regionale c'è stata anche la vittoria nella categoria veterani per Shan Jun, esperto giocatore del TT Vasto.

"Sono soddisfatto per questo risultato - dice Antenucci - e del buon momento che sto vivendo. Ora c'è la massima concentrazione per le ultime partite del campionato di C1 in cui vogliamo assolutamente salvarci. Tutta la nostra squadra dovrà impegnarsi al massimo per la permanenza nella categoria".