“Achille nel Paese delle Meraviglie” della professoressa Paganelli in scena all’Artistico di Vasto. Sì, avete capito bene, non è un refuso, o meglio, lo è, ma è anche il titolo di uno spettacolo teatrale che porta in scena… gli errori. Nell’ambito della settimana umanistica, in cui diverse autorevoli voci hanno espresso il loro parere sul rapporto tra la tecnologia avanzata e la letteratura e l’arte, molti laboratori teatrali organizzati dai vari docenti sono nati in seno a questa manifestazione. Tra tutti, come leggete dal programma, “Achille nel Paese delle Meraviglie”, merita una segnalazione a parte, è frutto di un laboratorio di scrittura creativa “Apprendisti scrittori” avviato l’anno precedente dalla professoressa Rosita Paganelli, con l’attuale classe II B del Liceo Artistico.

Gli alunni si sono cimentati con varie tipologie testuali e hanno dato il via ad una possibile trama teatrale che parte dagli errori che essi commettono durante le lezioni. Il soggetto e la sceneggiatura sono della prof.ssa Paganelli ma molte delle idee e delle battute sono scaturite dalla fantasia e dalla realtà dei ragazzi. Alla messa in scena, a cui partecipano anche altri alunni delle classi I B e II A, ha collaborato il prof. Pietro Lalla che ha supportato e sopportato gli alunni nel corso delle prove, genitori e parenti che hanno fornito materiali per la scenografia e i costumi. Così in base al testo, Achille si ritroverà nel paese delle meraviglie accanto ad Alice a Bianconiglio e ad altri personaggi letterari e non, disorientati e vaganti come anime perse in un bosco immaginario. La pièce comica, ovviamente, si terrà venerdì 10 marzo alle ore 17 presso l’auditorium del Liceo Artistico a Vasto ed è aperto al pubblico come tutte le altre manifestazioni che precedono lo spettacolo dal mattino, ed è completamente gratuito.

Liceo Pantini-Pudente