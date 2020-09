Domenica 12 marzo alle ore 17:30 appuntamento di livello internazionale con la musica jazz per la stagione concertistica del Teatro Rossetti.

Gruppo di originale assetto, è composto dal sassofonista Pietro Tonolo, dal contrabbassista americano Marc Abrams e dei due grandi batteristi Joe Chambers e Jorge Rossy che si alternano scambiandosi la batteria - strumento al quale ascrivono la loro notorietà - e il vibrafono, da entrambi prediletto negli ultimi anni per le loro rispettive esplorazioni in ambito compositivo ed espressivo. Originato dalla quasi ventennale collaborazione tra Pietro Tonolo, figura assolutamente carismatica del jazz italiano e Joe Chambers, che ha vissuto negli anni '60 accanto ad Herbie Hancock, Wayne Shorter, Bobby Hutcherson e Cick Corea la stagione forse più luminosa del jazz moderno, in particolare con l'etichetta Blue Note, Passport si è in seguito arricchito della personalità di Jorge Rossy, musicista la cui sensibilità ha contribuito alle fortune del primo trio di Brad Mehldaue in seguito aperto alle collaborazioni con Wyne Shorter e Charlie Haden.

La band non ha un vero e proprio leader ma si basa sulla condivisione delle esperienze dei suoi componenti e ha al suo attivo già una registrazione nel 2011 per l'Auditorium di Roma, che testimonia sino in fondo le affinità e la grande classe dei quattro musicisti.

Ingresso € 15 (studenti € 10) – La biglietteria del teatro sarà aperta un’ora prima del concerto.

Continua l’appuntamento del Venerdì (10 marzo ore 19:00 – “Aspettando …il Concerto”) presso il Teatro Rossetti, con la collaborazione della Scuola Civica Musicale e dell’Associazione Amici del Teatro Rossetti, dove si parlerà di musica con particolare riferimento al concerto della domenica. Relatore: Marco Bassi. Ingresso libero.

