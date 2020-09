L'Alto Vastese è stato nuovamente imbiancato dalla neve. Dopo le modeste precipitazioni di ieri nella notte la nevicata è stata pià intensa raggiungendo nei comuni più alti diversi centimetri. A Schiavi d'Abruzzo sono trenta i centimetri di neve che si sono accumulati a terra.

Alcuni disagi ci sono stati questa mattina presto, come riferisce il sito Eco dell'Alto Molise [LEGGI] per gli autobus in transito sulla strada Montazzoli-Castiglione la cui carreggiata non era stata ancora sgomberata. Ma, con i mezzi spazzaneve della Provincia in azione, la situazione della viabilità è tornata regolare.

Alle quote più basse sono la pioggia e il vento a creare disagi. Ieri sera, nel tratto di strada tra Carpineto Sinello e Guilmi, gli operai che tornavano a casa dopo il turno di lavoro sono rimasti bloccati a causa della 'solita' frana [LEGGI]. Problemi anche lungo gli argini del fiume Sinello, nella zona industriale di Gissi, che in alcuni punti ha allagato la strada. I corsi d'acqua sono costantemente monitorati da questa notte.

Secondo l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile l'ondata di maltempo durerà per tutta la giornata di oggi mentre da domani sono attesi miglioramenti.