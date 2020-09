"Allo scaricabarile sono abituato, ma qui raggiungiamo vette di creatività da film di fantascienza: ci manca solo di dire che sono stati gli extraterrestri". Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, commenta con ironia la risposta alla sua interrogazione, rivolta a Gian Luca Galletti, ministro dell'Ambiente, su un episodio che aveva destato allarme ambientale: "Secondo il Governo, i rifiuti trovati l'anno scorso sulla spiaggia di Vasto sarebbero addirittura di provenienza straniera. Nella risposta alla mia interrogazione si dice, infatti, che 'potrebbero pervenire da fiumi anche lontani dal litorale vastese e potrebbero avere anche origine extra nazionale'.

"Considerato che fra quei rifiuti c'era materiale con riferimenti ad attività commerciali della zona di Vasto, San Salvo e Lanciano - ironizza Castaldi - lo scenario surreale da immaginare sarebbe questo: un nutrito gruppo di paesani locali prima fa shopping nel nostro territorio, poi va in vacanza in Croazia o in Albania e butta tutti i suoi rifiuti in mare, i quali, per una sorta di legge del contrappasso, vengono trainati dai flutti marini proprio fino ai territori di origine.



Allo scaricabarile sono abituato, ma qui raggiungiamo vette di creatività da film di fantascienza: ci manca solo di dire che sono stati gli extraterrestri scaricando rifiuti in volo dai loro ufo.



Fra Comune di Vasto, Regione Abruzzo e Governo, tutti e tre targati Partito democratico, si sono sentite solo generiche rassicurazioni. I nostri fiumi sono avvelenati, ma ci dicono che va tutto bene. Le spiagge vengono invase dai rifiuti, la balneazione viene vietata, ma ci dicono che i sistemi di depurazione funzionano alla grande. La colpa, al massimo - conclude ironicamente Castaldi - è di noi cittadini".