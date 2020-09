Franco Felice, ormai ex allenatore dell'Audax, militante nella serie C di calcio femminile, interviene sul recente divorzio dalla società palmolese [LEGGI].

Mister felice smentisce di essere stato esonerato e precisa a zonalocale.it di "aver volontariamente lasciato la squadra dell’Audax Palmoli, venerdì scorso, 3 marzo, comunicando immediatamente le proprie dimissioni, poiché le giocatrici si rifiutavano di allenarsi, sostenendo e lamentando che i ritmi da seguire erano troppo pesanti. Sono andato via dalla squadra la stessa sera di venerdì, lasciandola prima in classifica, tanto che alla partita di domenica scorsa, finita con un pareggio, egli già non era in panchina.

Pertanto, nessuna panchina è saltata, ho scelto di lasciare la squadra, in quanto era venuto meno l’impegno delle giocatrici negli allenamenti. Chi mi conosce bene sa quanto tenga alla preparazione atletica dei giocatori ed alla costanza negli allenamenti di pre-partita. Ringrazio la squadra per il lavoro svolto fino a Natale e auguro alla società i migliori successi".