Un'auto in transito per poco non è rimasta schiacciata dal pino che, nel primo pomeriggio di oggi, è crollato su via Mario Molino, la strada a quattro corsie che collega la zona nord di Vasto alla statale 16.

Mancavano pochi minuti alle 15, quando il grosso albero si è spezzato, cadendo trasversalmente sull'intera carreggiata.

Un automobilista è riuscito fortunatamente a evitare l'impatto con tronco.

Sul posto la polizia, che ha chiuso subito la carreggiata.

Chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per segare la conifera e ripristinare la circolazione.

Stamattina un palo pericolante che pendeva dal campo sportivo del quartiere San Paolo verso la strada esterna, via Ritucci Chinni, nei pressi della chiesa, è stato rimosso dagli operai del Comune prima che potesse cedere e causare danni.