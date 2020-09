Appuntamento sabato 11 marzo alle 21 e domenica 12 marzo alle 18 con l'Allegra Brigata. Presso il Teatro Figlie della Croce (in via Madonna dell'Asilo a Vasto), andrà in scena "Un Natale diverso", commedia in due atti scritta da Francesca Paradisi. I biglietti sono in prevendita al costo di 5 euro. Sarà possibile acquistarli anche il giorno dello spettacolo al costo di 6 euro. (info 349.3443618)

Personaggi

Natale Montini - Sabino De Candia

Colette Montini - Amabilis Pretorino

Gennaro - Michele Squillace

Amalia - Francesca Paradisi

Enrico Maria Cannavacciuolo - Roberto Minervino

Contessa De Nardis - Cesarina Di Marzio

Addolorata - Federica D'Amico

Ubalda - Nevilia Bruno

Regia - Francesca Paradisi

Service - Valerio Galante

Scenografie - Valerio Galante

Trucco - Pina Di Paolo

Grafica - Simone Ciccorossi

Disegno locandina - Sara Murillo

Presenta - Selim Squillace