Giovedì 9 marzo alle ore 18.00 presso i locali della sezione del Club Alpino Italiano in via delle Cisterne 4 si terrà la conferenza "La forza di essere se stesse, tra passato e presente". Relatrice la prof.ssa Bianca Campli, storica dell’arte. Un momento di riflessione sulle discriminazioni e violenze di cui, purtroppo, la donna è ancora vittima, ma soprattutto un modo per sottolineare e valorizzare il contributo umano, sociale, politico, economico, culturale che la donna, da sempre e ad ogni livello, apporta alla comunità di appartenenza. L’incontro prevede anche intermezzi musicali con canti interpretati da Roberta Marinucci.

La cittadinanza é invitata ad intervenire.

Cai Vasto