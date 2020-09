Serie C2 | Vasto Futsal - Il Delfino 3-5

Sconfitta casalinga per il Vasto Futsal nel campionato di serie C2 ad opera dei pescaresi de Il Delfino. Ai biancorossi non è bastato il vantaggio firmato dal solito Sante Mileno perchè gli ospiti nella ripresa hanno trovato il pareggio e poi, sfruttando un errore di impostazione, il vantaggio. Nella ripresa le cose non migliorano e, nonostante le reti di Bozzelli e Mileno, la squadra di mister Giacomucci non riesce a riacciuffare la partita.

Serie C femminile | Vasto Futsal - Area L’Aquila 3-2

Tornano al successo le ragazze allenate da Francesco Suriani nella sfida alle aquilane dell’Area. Nel primo tempo c’è subito il vantaggio biancorosso con Di Foglio, rispondono le aquilane ma Mazzatenta riporta il Vasto in vantaggio. A metà ripresa è ancora Di Foglio a siglare la rete della sicurezza che consente alle vastesi di festeggiare per la conquista di tre punti davvero meritati.

Campionato Juniores | Vasto Futsal - Minerva 3-4

I ragazzi di mister Rossi perdono di misura tra le mura amiche contro il Minerva. Dopo un primo tempo chiuso sul 2-2, nella ripresa i teatini trovano per due volte la via del gol mentre i biancorossi segnano una sola rete. A referto vanno Piccirilli con una doppietta e Maddalena.