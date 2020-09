Giustizia e libertà per un nuovo umanesimo: i fratelli Rosselli ottant'anni dopo, questo il titolo del primo appuntamento relativo alle Giornate umanistiche al Polo liceale Pantini-Pudente, che questa mattina hanno visto protagonista il professor Gianni Rodini. A seguire, Mezzosecolo: le voci di Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini, a cura della professoressa Marilena Canosa.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 8 marzo con La lezione delle cose antique ovvero una bussola per orientarsi nelle società complesse, a cura dei professori Grazia D'Auria, Antonella De Ritis, Gianpiero Barbati, Esther Basile. A seguire, Smart comunication not smart man, a cura del dottor Piergiorgio Della Pelle e il Laboratorio di pratica teatrale con Andrea Milano.

Giovedì 9 marzo, Incontro con lo scrittore Romano De Marco a cura del professor Andrea Travaglini; a seguire La tradizione a prova di click a cura dei professori Santa Forgione, Annamaria Scopa, Elena D'Amore, Stefano Donatello, Raffaella Costantino. In chiusura di giornata, Vedo noir nel mio futuro, a colloquio con Romano De Marco.

Venerdì 10 marzo, tavola rotonda dal tema Umanesimo, scienza e tecnologia per abitare il presente, con la partecipazione della professoressa Paola Inverardi, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di L'Aquila, del professor Simone Gozzano, docente di Filosofia della scienza presso la stessa Università, del professor Eugenio Coccia, direttore del Gran Sasso Science Institute. A moderare l'incontro sarà la dirigente scolastica Maria Luisa Di Mucci. A seguire, Incontro laboratoriale con la scrittrice Carla Maria Russo, a cura delle professoresse Vincenza Losito e Paola Saraceni e La parola salvifica, incontro con l'autrice Candia Piedigrossi; in chiusura, Achille nel paese delle meraviglie, attività laboratoriale a cura dei professori Rosita Paganelli e Pietro Lalla.

Si termina sabato 11 marzo con l'incontro con i musicisti Michele Gazich e Marco Salcito e Ridefinire l'umano? L'integrazione uomo/macchina, dall'automa al fyborg, laboratorio a cura delle professoresse Concetta Croce e Angela Ruberto. Nel corso della settimana, Mostra del gioiello alternativo, a cura della professoressa Annamaria Scopa.