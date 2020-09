È durata poco più di un mese la chiusura della Sp 212 che collega Torrebruna a Castiglione Messer Marino. La strada provinciale era stata chiusa il 4 febbraio scorso a causa di un'enorme frana staccatasi dal colle sovrastante [LEGGI]. Il movimento franoso, fortunatamente, si è pressoché arrestato e dopo il sopralluogo di Genio civile e Provincia sono potuti partire i lavori. Sono stati posizionati i new jersey per contenere il dissesto ed è stata apposta la segnaletica necessaria. Domani si potrà tornare a transitare a senso unico alternato regolato dal semaforo.

Il sindaco Cristina Lella spiega, inoltre, che questo è solo il primo intervento: lavori per 70mila euro dalla Regione ed eseguiti dalla Provincia per consentire la realizzazione del passaggio in frana. La stessa struttura regionale ora si occuperà di trovare i fondi necessari per un intervento definitivo di messa in sicurezza (questo dovrebbe poi essere eseguito dal Comune).

I disagi non si erano fatti aspettare e i timori riguardavano soprattutto eventuali interventi di mezzi di soccorso [LEGGI]. Il primo cittadino ora può tirare un sospiro di sollievo: "Ringrazio Regione, Provincia e Genio civile per averci aiutato a riaprire la strada in tempi brevi. Ora inizia anche la fase di monitoraggio della frana da parte del Comune per tenere sotto controllo il dissesto".