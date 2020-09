Sono state rinnovate lo scorso 4 marzo le cariche sociali dell'Avis Casalbordino "Don Antonio Tobia". I soci hanno dato piena fiducia al direttivo uscente che ha visto l'ingresso di Massimo Tallarino. Per il quadriennio 2017-2020 sono stati scelti: Antonio Angelucci (Presidente), Daniele Antonelli (Vice Presidente), Mario Di Filippo (Tesoriere), Maria Tieri (Segretario), Massimo Tallarino (Consigliere). Nel collegio dei revisori dei conti ci sono stati gli ingressi di Stefano Eleuterio (Presidente), Damiana Di Risio e Giuseppe Saraceni. Rinnovate anche le cariche della Consulta Avis Giovani con Damiana Di Risio che sarà la coordinatrice e i consiglieri Veronica Palazzo, Luca Di Filippo e Paolo Pasquini.

"Grazie ai soci per la fiducia incondizionata – dice Antonio Angelucci, confermato alla presidenza -. Dal 2013 ad oggi abbiamo registrato un cospicuo incremento dei donatori attivi e nel prossimo quadriennio l’obiettivo è rafforzare il trend in atto. Resta ferma la disponibilità a collaborare con tutte le associazioni locali, come già avvenuto in occasione di numerose manifestazioni. L’Avis è anche territorio, sport e cultura".