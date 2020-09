Un solo punto dalla trasferta di Trivento e salta la panchina di mister Franco Felice. L'Audax Palmoli scivola al terzo posto dopo il pareggio in trasferta contro la Stellanascente. 1 a 1 il risultato finale con le reti tutte nel secondo tempo. Al 18'st Manuela Stinziani porta in vantaggio le padrone di casa, al 31'st pareggia i conti Annarita Mancini.

Il presidente Paolo Mori ora rifletterà sul nome che dovrà sostituire Felice. L'Audax domenica prossima giocherà contro la Femminile Chieti, una partita questa che non fa classifica. Il 19 marzo, invece, ci sarà l'atteso scontro diretto contro la Women Soccer Castelnuovo prima in classifica e guidata in panchina dal vastese Mucci. Sarà uno dei momenti cruciali di tutto il campionato delle palmolesi.

Intanto, il selezionatore Nello Mazzatenta ha convocato tre giocatrici dell'Audax per la seduta di allenamento di domani in vista della formazione della squadra che prenderà parte al Torneo delle regioni; le tre convocate sono Ketty Appezzato, Michela Di Tullio e Morena Bolognese.

I RISULTATI

Real Bellante - Aeternum 5 - 0

Stella Nascentetrivento - Audax Palmoli 1 - 1

Alba Montaurei - Intrepida Ortona 0 - 3

Aquilana Pizzoli 1 - 1

Women Soccer Castelnuovo - Ripalimosani 3 - 1

Riposa Calcio Femminile Chieti

LA CLASSIFICA

Women Soccer Castelnuovo 30



Real Bellante 30

Audax Palmoli 26

Intrepida Ortona 21

Aquilana 17

Pizzoli 13

Stella Nascentetrivento 13

Ripalimosani 10

Aeternum Femminile 6

Alba Montaurei 0

Calcio Femminile Chieti 0

IL PROSSIMO TURNO

Ripalimosani - Aquilana

Audax Palmoli - Femminile Chieti

Aeternum - Intrepida Ortona

Pizzoli - Real Bellante

Alba Montaurei - Stella Nascentetrivento

Riposa Women Soccer Castelnuovo