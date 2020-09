Più che campane per la raccolta del vetro, sono discariche di rifiuti di ogni genere. In via Tobruk (cui si riferiscono le foto) - e in altri punti della città - sono anche piene di olio esausto, come si vede nelle foto inviate a Zonalocale.it dai residenti della zona: "A causa dell'inciviltà di tante persone, che li usano come ricettacolo dell'immondizia indifferenziata e di materiale molto inquinante, come l'olio, che va smaltito separatamente, i contenitori verdi sono divenuti anti ingienici e la fuoriuscita di olio rende viscidi marciapiedi e asfalto. Si intervenga subito a eliminare dai margini delle strade le vecchie campane del vetro e a sostituirle, come avvenuto in alcuni quartieri, con i cestini multipli della differenziata".