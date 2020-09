Si terranno anche nel Vastese e nella Frentania le manifestazioni legate allo sciopero contro la violenza di genere, indetto in occasione della ricorrenza dell'8 Marzo.

Intanto, "in vista dello sciopero dell'8 marzo del Movimento globale Non una di meno contro la violenza sulle donne e di genere, al quale parteciperanno oltre 40 paesi al mondo, il movimento delle donne sta riscontrando una serie di anomalie sulle modalità di sciopero e lanciano l'appello a tutte le

lavoratrici e i lavoratori" che, in molti luoghi di lavoro pubblici e privati, avrebbero subito insistenti inviti a non partecipare alle iniziative, "anche in vista dello sciopero della scuola indetto per il 17 marzo 2017". Lo sostiene Domenico Ranieri, segretario provinciale della Confederazione Cobas di Chieti.

"Le comunicazioni di sciopero generale nazionale, è consultabile sul sito della Commissione Garanzia Scioperi ed è inutile che le Direzioni di tutte le realtà lavorative e dirigenti del pubblico e privato facciano finta di non averlo ricevuto o non espongano le comunicazioni di indizione di sciopero nelle bacheche aziendali. Precisiamo che lo sciopero generale nazionale dell'8 marzo è stato indetto da Cobas-Confederazione dei Comitati di Base, altri sindacati di base e dalla Flc-Cgil su richiesta del movimento Non una di meno e che tutti possono partecipare, a prescindere dalle tessere sindacali. In molte città d'Abruzzo ci saranno cortei ed eventi organizzati dal movimento Non una di meno".