È stata una gara combattuta quella vinta ieri sera dalla BCC Generazione Vincente Vasto Basket contro il Nova Basket Campli nella seconda giornata della fase a orologio del campionato di serie C silver. I padroni di casa devono inseguire nel primo quarto andando poi negli spogliaoi per la pausa lunga avanti di uno (38-37). Nel terzo paraziale è ancora la squadra di Linda Ialacci a tentare l'allungo, riuscendo a chiudere il terzo quarto avanti di 4 (50-46 per Campli). Ma, a cavallo dell'ultima pausa, gli uomini di coach Cardillo piazzano un break di 11-0 che cambia completamente l'inerzia della gara.

Decisivo, per spegnere ogni velleità di rimonta degli ospiti, il canestro da tre di Andrea Marino che vale il +7 (64-57) a 50 secondi dalla fine. Il giovane play del vivaio biancorosso era già stato protagonista contro il Campli nel ritorno della stagione regolare. La giornata di fase a orologio è stata segnata anche dallo stop a campionati in corso imposto dalla federazione ai giocatori stranieri utilizzati nei campionati regionali. A risentirne nel campionato abruzzese è stato il Nuovo Basket Aquilano che ha dovuto fare a meno di diverse pedine importanti e ad approfittarne è stato il Basket Ball Teramo, con una vittoria che vale tanto in ottica quarto posto in zona playoff. Proprio quel posto a cui puntava la Vasto Basket e che ora, però, è lontano 4 punti.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket - Nova Campli Basket 70-59 (15-20/38-37/46-50/70-59)

VASTO: BARTOLI 15(38’), DI TIZIO 14(30’), PACE 12(31’), CORDICI 11(28’), Marino 10(23’), DIPIERRO 5(30’), Peluso 3(20’), De Guglielmo ne, Di Rosso N. ne, Ierbs ne, Stefano ne. Coach: Cardillo.

CAMPLI: KOSTIC 15(29’), PALANTRANI 15(37’), STANOJEVIC 10(32’), DI CARLO 8(30’), MIGNOGNA 6(26’), Ferrari 5(12’), Alleva 0(5’), Zansavio 0(11’), Nolli 0(18’), Ceci ne. Coach: Ialacci.

Vasto: TL 10(19(53%) e T3p 6/17(35%). Campli: TL 6/11(55%) e T3p 5/20(25%).

Falli Antisportivi: Stanojevic (19’:35-34) e Di Carlo (40’:66-59). Fallo Tecnico: Kostic (20’:37-37).

Usciti per 5 falli: Cordici (37’:57-54) e Di Carlo (40’:66-59).

Arbitri: Palazzo Marco (CB) e De Stefano Luca (CB).