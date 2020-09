Mercoledì 8 marzo anche Vasto aderisce alla mobilitazione globale delle donne Nonunadimeno. Il prossimo 8 marzo in 40 Paesi nel mondo si scenderà in piazza per esprimere il rifiuto della violenza di genere in tutte le sue forme e di ogni oppressione, sfruttamento, sessismo, razzismo, omolesbotransfobia. In adesione alla mobilitazione è stato proclamata anche un’intera giornata di sciopero. A Vasto l’appuntamento è alle 17.30 in piazza Barbacani per un sit-in che continuerà per tutto il pomeriggio.

"Scenderemo in piazza - spiegano gli organizzatori - perché la risposta alla violenza è l’autonomia delle donne; senza effettività dei diritti non c’è giustizia né libertà per le donne; sui nostri corpi, sulla nostra salute e sul nostro piacere decidiamo noi; se le nostre vite non valgono, scioperiamo; vogliamo essere libere di muoverci e di restare. Contro ogni frontiera: permesso, asilo, diritti, cittadinanza e ius soli; vogliamo distruggere la cultura della violenza attraverso la formazione; vogliamo fare spazio ai femminismi; rifiutiamo i linguaggi sessisti e misogini".

Per info e dettagli sulla mobilitazione globale CLICCA QUI.